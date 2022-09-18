Azerbaycan’dan Pelosi’nin açıklamalarına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan’daki açıklamalarına tepki gösterilerek, “ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez” denildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine dün resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Ermenistan’a gitmiş, yaşanan çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tutan açıklamalarda bulunmuştu.

"12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, sınırda meydana gelen çatışmanın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı askeri provokasyonu" olduğunu öne süren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı "bu provokasyonun Azerbaycan ordusu tarafından engellendiğini ve tüm sorumluluğun Erivan yönetimine ait olduğunu" savundu.

Pelosi'nin "Ermeni yanlısı bir politikacı olarak bilindiği ve heyetinde Ermeni yanlısı Kongre üyelerinin bulunmasının bunu doğruladığını" kaydeden Bakanlık, ”ABD'de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını göz önünde bulundurursak, Pelosi'nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görülüyor. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin "bölgedeki durumu saptıran açıklamasının üzüntü verici olduğunu" belirten Bakanlık, “Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamaları kabul edilemez. Pelosi'nin Ermenistan'da söyledikleri, Ermeni propagandası temelinde yapılmış bir açıklama olarak değerlendirilmelidir. Bu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara ciddi bir darbedir. Bu tür tek taraflı adımlar ve mesnetsiz açıklamalar bölgedeki kırılgan barışı güçlendirmeye değil, tansiyonu yükseltmeye hizmet ediyor” ifadelerine yer verdi.