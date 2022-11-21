Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ateşkes ihlali suçlaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırdaki mevzilerinin Ermenistan tarafından ateşe maruz kaldığını duyurdu. Ermenistan tarafı da Azerbaycan’ı dün Ermeni mevzilerine ateş açmakla suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “21 Kasım saat 10.00 ilâ 14.25 arasında, geçici olarak Rus barış güçlerinin konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan Ermeni yasadışı silahlı oluşumlar, Fuzuli ve Hocavend ilçelerindeki Azerbaycan ordu mevzilerini aralıklarla ateşe tuttu” denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa, 20 Kasım saat 21.00’de Azerbaycan tarafının Ermeni mevzilerine ateş açtığı, saldırıda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.