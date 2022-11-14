Azerbaycan: İran istihbaratının casus ağı ifşa edildi

Azerbaycan yetkilileri, "İran'ın özel servislerinin oluşturduğu casus ağının ifşa edildi, bu kapsamda 5 kişinin 'devlete ihanet' suçundan gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nce yapılan açıklamada, Hazar Denizi Petrol Filosu'nda gemi kaptanı olarak görev yapan Zahir Asgerov isimli kişinin, İran'ın Kum kentinde dini eğitim aldığı zaman maddi çıkar karşılığında İran istihbaratı ile iş birliğine girdiğinin belirlendiği öne sürüldü.

Açıklamada, "Asgerov'un geçen zamanda Azerbaycan'da faaliyet gösteren yabancı şirketler, Hazar'da yapılan askeri tatbikatların yeri ve zamanı, petrol platformlarına taşınan yüklerle ilgili topladığı bilgileri telefonla veya bizzat İran'a giderek İran istihbaratına verdiği tespit edildi" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Elnur Resulov'un 2018'de tedavi amacıyla gittiği İran'da para karşılığında İran istihbaratı ile iş birliğine girdiği, sonraki süreçte akrabası Arif Resulov'la birlikte petrol ve doğalgaz hattının geçtiği arazilerin, hava limanlarında tutulan insansız hava araçlarının, tank ve çeşitli askeri araçların bulunduğu arazilerin, Bakü'de yapılan TEKNOFEST'te sergilenen araçların, askeri ve stratejik alanların, hava savunma ve radar sistemlerinin fotoğraf ve videolarını çekerek İran istihbaratına aktardığının belirlendiği bildirildi.

Şüphelilerden Bahtiyar Ağazade'nin de İran'da din eğitimi aldığı sırada İran istihbaratı ile işbirliğine girdiği, sonraki dönemde Azerbaycan'daki siyasi ve sosyal süreçler, askeri birliklerin yeri, çeşidi ve komuta kademesiyle ilgili topladığı bilgileri para karşılığında İran istihbaratına aktardığının belirlendiği ifade edildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Mirhafız Ceferzade isimli kişinin de İran istihbaratıyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve İran'da saklanan Orhan Memmedov'a askeri birimlerin lokasyonlarını internet üzerinden aktardığının tespit edildiği bildirdi.

Adı geçen 5 kişinin "devlete ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi. (AA)