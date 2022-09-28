Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ‘ateşkes ihlali’ suçlaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Ermenistan ordu birlikleri, 28 Eylül saat 18.00 (TSİ 17.00) sularında, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilçesinin Alagöller köyündeki mevzilerine farklı kalibreli silahlardan ateş açtı. Açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusunun askeri Nicat İskenderov yaralandı. Söz konusu bölgede yerleşen Azerbaycan ordu birlikleri uygun misilleme tedbirler aldı. Olayın tüm sorumluluğu, durumu kasten kötüleştirmeye çalışan Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimine ait” ifadesine yer verildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da karşı tarafı sınırda hava toplu saldırı düzenlemekle suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “28 Eylül saat 18.00’den (TSİ 17.00) itibaren Azerbaycan ordu birlikleri büyük kalibreli havan toplarından Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğusunda yer alan askeri mevzilere ateş açtı” dendi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan saldırısına misillemede bulunduğu ifade edildi.