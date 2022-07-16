Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakanların, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele aldığı, Azerbaycan ve Ermenistan’ın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gelecekte atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki savaşın ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilişkilerin ilerleme sağlanmasına odaklanılması gerektiği belirtildi.