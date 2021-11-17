Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 8 asker öldü, 13 asker esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ile dün yaşanan çatışmalarda 7 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği, 10 askerin ise yaralandığı aktarıldı.

Sputnik'in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan sınırında dün çıkan çatışmanın ardında 24 Ermeni askerinden haber alınamadığını, 13 askerin esir alındığını, 1 askerin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, “Bu askerlerin aranması yönünde yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor. İki mukavemet noktası düşmanın eline geçti” ifadesi kullanıldı.

Ermenistan'ın yaptığı açıklamaya göre, Azerbaycan ordusunda 70 kadar ölü ve yaralı olduğu iddia edildi. Ayrıca dört zırhlı personel taşıyıcısının, bir Sandcat zırhlı aracın, beş otomobilin (Kamaz, Ural, UAZ) zarar gördüğü aktarıldı.