Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü görevden alındı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırının ardından Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan tarafından görevden alındı.
Tahran Emniyet Müdürlüğüne Elburz Emniyet Müdürü Abbas Ali Muhammediyan getirilirken Rahimi de Ekonomik Güvenlik Polisi Başkanı olarak atandı.
Öte yandan İran resmi ajansı IRNA, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyı değerlendirmek için görüştüğünü duyurdu. (AA)