Azerbaycan 4 İranlı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Azerbaycan İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nin 4 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini bildirerek, diplomatların 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmesini istedi.

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Azerbaycan'da, İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde çalışan 4 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Görüşmede Büyükelçi Musevi'ye "İran'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemdeki provokatif faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık" iletildi.

Açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nin 4 çalışanının "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle" Azerbaycan hükümetince "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

Musevi'den, bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi. (AA)

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