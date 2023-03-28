Ayvalık Belediye Tiyatrosu'ndan belediye birimlerine mesaj: 'Önce sahiplenmek lazım'

Balıkesir Ayvalık'ta bu sene 3.'sü düzenlenen Kadın Oyunları Festivali'nin son günü. Bu kapsamda 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde, Ayvalık Belediye Tiyatrosu adına Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü ve Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak tarafından bir açıklama okundu.

Açıklamada, ilçe tiyatrosunun belediyenin birimleri tarafından sahiplenilmemesi eleştirilerek, "Şimdi sözleşmeli ya da sözleşmesiz memuriyet yandı mı bilmiyorum ama yeter ki tiyatro ayakta kalsın" denildi.

Açıklama şöyle:

"Bizim de ekleyeceklerimiz vardır bu konuya müsaadenizle iki dakika…

Bir hastalık bir hücre ile girer vücuda, ya da bir hasta bir hücreden başlar iyileşmeye.

4 farklı oyun 1 çocuk oyununu Ayvalık Belediye Tiyatrosunda bir yıl içinde çıkardık ki; Neyzen'le siyaseten eleştirirken, Sabah Olmadan oyununda ikinci dünya faşizmini yerdik, bizim topraklarımızın en büyük imtihanı olan mübadele konusunda Seni Alırsa Fırtına ile mübadelede yaşananları insanların nefesini tutarak izlediği bir prodüksiyon sonucunda tüm mübadil kentlerin oyunu ilçelerinde izlediği bir noktaya geldik. Rüya Şeyh Bedrettin destanı ile zaten konusu gereği, güncellemelerle tek kişilik eleştirel bir bakış açısı oluşturduk…TRT'nin bu hafta son dönemin en farklı çocuk oyunu diye anlatacağı dramaterapi örgüsünde yapılmış çocuk oyunu da cabası…Ne için yapıldı? Işık tutmak adına…Bu oyunlar kaç kez oynandı toplamda 43…

Hatırlatırım sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyen Mustafa kemal Atatürk’ü. Ki o bu şiarla araştırmasını yapıp yayınladığımız mübadele topraklarında aydınlanma çağını açmış halkevleri senede 7-8 oyun çalışmış bunları şehir dışlarına çıkarmış oynamışlardır. Türkiyede 6 jeneratör varken 2'si Ayvalık’ta tiyatro için aydınlanma için vardır. Kentin tüm ileri gelenleri, belediye başkanları, kaymakamları ise bu işlerin içindeyken…

Gelelim bugüne ; Ayvalık Belediye Tiyatrosu olarak önce iğneyi kendimize sonra çuvaldızı başkasına;

Kadın oyunları festivalinin normalde 1 ay önceden başlayıp 10-12 sefer yapılması gereken yayınlarını yapmayıp, iki yayın yapıp, son gün belediye başkanından röportajı zoraki alan basın birimimizi…

Bizim oyunlarımıza gelmeyip fotoğrafı zorla çekip oyunlarımızı yaptıklarımızı “yoğunuz Pazar bugün giremeyiz” diyerek sosyal medyaya girmeyen yine basın birimimize,

Kadın oyunlarında depremzede kız çocuklarına gidecek gelir olmasına rağmen 25 meclis üyemizden ikisinin gelmiş olmasını, gelmeyen idari müdürlerimiz, mesajla, gelin size ücretsiz olsun dememize rağmen yine de gelmeyen birim müdürlerimizi, kendi bünyemizdeki kültür müdürlüğü personeline “görev “ diye yazarsan gelene, "görev" diye yazmazsan gelmeyen personelimizi, kadın konularıyla ilgili birimi olan kadınların ne kadar şiddetle karşılaştığına dair araştırma yapan sosyal işler müdürlüğümüzden hiç kimsenin gelmemesini, emniyetten milli eğitime kadar konuya duyarsız olan bu eğitici programa arkasını dönen kentimizde görev yapan herkese teşekkürü borç biliriz.

Yine tüm bunların aynılarını bizim çıkardığımız oyunlarda gelmeyen seçilmiş atanmış ve mesai arkadaşım kim varsa onlara da iletmek isteriz. Bir anektod, bu belediye 4 oyun bir çocuk oyunu çıkarmasına rağmen basın birimimizdeki etkin biri bizim sadece Neyzen Ya Yaşıyorsa oyununu çıkardığımızı biliyormuş…Yazık…

İyileşme hücrede başlar demiştik burası da Türk halkı için o hücrelerden biri. Tiyatrolar Atatürk’ün yön verme ışık tutma meskenleridir. İyilik ise güzellik demektir… Işığa ilime kültüre sanata kimse yanaşmıyor, herkes, her şey güzel olacak diyor. Böyle her şey güzel olur mu sizce, aynı vurdumduymazlık ile…

Sanatı desteklemeyin , her yapılan işe bir bilet alıp izleyin… Aman biz sanatı destekliyoruz demeyin, var olan işlerde bulunun yeter. Bu festivali belediye başkanının ve belediyeden 1 meclis üyesinin birkaç çalışanın birer kez gelmesi kurtarmaz…. …

Şimdi sözleşmeli ya da sözleşmesiz memuriyet yandı mı bilmiyorum ama yeter ki tiyatro ayakta kalsın.

Bu kırgınlığımızla , kutlu olabiliyorsa olsun Dünya Tiyatro Günümüz…"