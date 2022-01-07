Aytemiz Alanyaspor’dan ‘13 pozitif vaka’ açıklaması

Aytemiz Alanyaspor kulübü takımlarının Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüp, teknik direktör Francesco Farioli'nin yanı sıra 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.