Ayşenur Arslan’dan RTÜK tepkisi: 'Kaşımı kaldırsam neler olur'

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı yaptığı açıklamada RTÜK yönetiminin Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne üç ayrı ceza verdiğini, "yayında 'terörün mimikle övüldüğü' savıyla programın üç kez durdurulmasına ve yüzde 3 de para cezasına karar verildiğini" bildirdi.

RTÜK, programın sunucusu Ayşenur Arslan'ın çeşitli programlarda "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yaptığını ve "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunduğunu" öne sürerek yayınlardaki yorumların "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almadığını" belirtti.

Ayşenur Arslan ise cezaya Twitter'dan tepki gösterdi.

Arslan, "Ben neymişim!!! Mimiklerimle terörü övmüşüm ya!!! RTÜK tabii bunu anında yakalamış ya!! Bir de kaşımı kaldırsam neler olur!!!" paylaşımını yaptı.