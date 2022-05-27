Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'kahkaha efektli' yanıt: Hapis yatmayı tercih ederim

Gazeteci Ayşenur Arslan Halk TV'deki Medya Mahallesi programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın hakkındaki iddiasına "kahkaha efektli" yanıt verdi.

Arslan "Sizin sayenizde hapisten kurtulacaksam hapis yatmayı tercih ederim" dedi. Arslan ayrıca Kütahyalı ve eşi Nagehan Alçı'nın iktidar nezdinde hâlâ böyle bir etkisi olduğunu düşünmesini de şüpheyle karşıladığını ifade etti. Programında bir kahkaha efektini yayına alan Arslan Kütahyalı'nın açıklamalarına ancak böyle yanıt verileceğini söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı dün katıldığı bir programda Arslan için "Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'na terör örgütü dedi. Hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik. Nagehan (Alçı) da onu aradı. Baktık yaşlı başlı kadın... CHP sahip çıkmadı" ifadelerini kullanmıştı.