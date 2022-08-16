Aysel Tuğluk’un tahliyesine beş ayrı itiraz

2016'dan beri tutuklu olan ve bu süreçte demans tanısı konulan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, yargılandığı Kobane davasında verilen tahliye kararına beş ayrı itiraz yapıldı.

Mezopotamya'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek’in yanı sıra müşteki sıfatıyla davaya dahil edilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı karara itiraz etti.

İtirazlar Kobane davasına bakan Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapıldı.

Savcılık tweetleri gerekçe gösterdi

Savcılık itiraz dilekçesinde, Tuğluk’un HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olmadığını belirtmesine rağmen, 'suç sayılan tweeti destekleyen twetler paylaşmak suretiyle MYK üyelerinin eylemlerine iştirak ettiği, böylece meydana gelen olaylardan sorumlu olduğunu' iddia etti.

Savcılık, 2013 tarihinden bu yana örgütü destekleyen beyan ve açıklamalar yaptığını öne sürdüğü Aysel Tuğluk’un her ne kadar “örgüt üyeliği” suçlamasıyla hükümlü bulunsa bile bu hükümlülüğünün Demokratik Toplum Kongresi’ne üye olmasından kaynaklı olduğunu savundu.

Tuğluk hakkında “diğer suçlar” nedeniyle kamu davasının açıldığını vurgulayan Savcı Şimşek, somut olaylara dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme itirazı reddetti

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazları yerinde görmediğinden ayrı ayrı reddine karar verdi. Mahkeme, itiraz konusunda karar verilmek üzere dosyayı Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.