AYM'den Aysel Tuğluk'un tahliye kararına ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesi yönündeki başvuruyu reddederek hakkında tedbir kararı uygulanmasına karar verdi.

AYM kararında şu ifadelere yer verdi:

"Başvurucunun yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verilmesine, tedbir kararı kapsamında başvurucunun tedavisine devam edilmesinin yanı sıra, nöroloji ve psikiyatri polikliniklerinde düzenli bir şekilde muayenesinin sağlanmasına, hastalığının seyri ve ilerleme durumuna göre belirli aralıklarla cezasının infazının ertelenmesi ve tahliyesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesine, başvurucunun halen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğu gözetilerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasa Mahkemesini süreç hakkında gecikmeksizin bilgilendirmesine.."

AYM'nin kararına ilişkin Aysel Tuğluk'un avukatları tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"AYM kararı sebebiyle kararın muhatabı olan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına bir kez daha başvuru yaparak, Sayın Tuğluk’un infaz ertelenmesini ve ivedilikle tahliyesini bir kez daha talep edeceğimizi belirtiriz. Buna bağlı olarak Tuğluk, önümüzdeki günlerde tekrar ATK muayenelerinden geçirilecek ve bir kez daha 'cezaevinde tek başına hayatını idame edip edemediğine dair' bir değerlendirme yapılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, beklentimiz, bilimin, hukukun, vicdanın gerektirdiği objektiflikte bir rapor hazırlanmasıdır. Unutmayalım ki, hukuk ve tarih önünde, altına imza attığımız her metinden sadece ve sadece kendimiz sorumluyuz. "