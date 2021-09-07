'Aysel Tuğluk’un ağır hastalıklarına rağmen tahliye edilmemesinin nedeni nedir?'

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk'un avukatları Reyhan Yalçındağ ve Serdar Çelebi, müvekkillerinin sağlık durumuna ilişkin gündeme gelen konulara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Hasta tutukluların sağlık koşulları ve tedavi edilmemelerinin olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekilen açıklamada, raporlara rağmen hasta tutukluların ölüme terk edildiği belirtildi. 5 yıla yakın bir süredir tutuklu bulunan Tuğluk'un da bu tutuklulardan biri olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sayın Tuğluk’un cezaevinde rahatsızlandığı günden, bugüne kadar, gerek kendisine gerekli olan tedavinin ivedilikle sağlanması ve gerekse de eşzamanlı olarak tahliye edilmesiyle ilgili neredeyse günlük olarak avukatları, HDP Hukuk Komisyonu ve İHD Genel Merkezi tarafından süreç titizlikle takip edilmiş olup, çok sayıda yazılı başvurularımız gerekli yerlere de yapılmış ve son aşamaya gelinmiştir. Sayın Tuğluk’un yereldeki sağlık kurulu raporları tamamlanmış olduğundan ve geçtiğimiz hafta Adli Tıp Kurumu tarafından da muayenesi yapıldığından gecikme olmaksızın ATK raporunun tanzim edilmesini beklemekteyiz" denildi.

Müvekkilleri Tuğluk'un, süreç tamamlanmadan hastalığından kamuoyunun haberdar edilmesini istemediğine söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdıklarını duyurdu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün cevaplaması talebiyle konuyla ilgili soru önergesi verdi. Önergede yer alan sorular şöyle: