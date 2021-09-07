'Aysel Tuğluk’un ağır hastalıklarına rağmen tahliye edilmemesinin nedeni nedir?'

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk'un avukatları Reyhan Yalçındağ ve Serdar Çelebi, müvekkillerinin sağlık durumuna ilişkin gündeme gelen konulara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Hasta tutukluların sağlık koşulları ve tedavi edilmemelerinin olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekilen açıklamada, raporlara rağmen hasta tutukluların ölüme terk edildiği belirtildi. 5 yıla yakın bir süredir tutuklu bulunan Tuğluk'un da bu tutuklulardan biri olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Sayın Tuğluk’un cezaevinde rahatsızlandığı günden, bugüne kadar, gerek kendisine gerekli olan tedavinin ivedilikle sağlanması ve gerekse de eşzamanlı olarak tahliye edilmesiyle ilgili neredeyse günlük olarak avukatları, HDP Hukuk Komisyonu ve İHD Genel Merkezi tarafından süreç titizlikle takip edilmiş olup, çok sayıda yazılı başvurularımız gerekli yerlere de yapılmış ve son aşamaya gelinmiştir. Sayın Tuğluk’un yereldeki sağlık kurulu raporları tamamlanmış olduğundan ve geçtiğimiz hafta Adli Tıp Kurumu tarafından da muayenesi yapıldığından gecikme olmaksızın ATK raporunun tanzim edilmesini beklemekteyiz" denildi.
Müvekkilleri Tuğluk'un, süreç tamamlanmadan hastalığından kamuoyunun haberdar edilmesini istemediğine söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdıklarını duyurdu.
HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün cevaplaması talebiyle konuyla ilgili soru önergesi verdi. Önergede yer alan sorular şöyle:
- Hasta mahpus Aysel Tuğluk’un hem Anayasal hem de Uluslararası Sözleşmelerde garanti altına alınmış olan yaşam haklarının korunması için tetkik ve tedavilerinin aksatılmaması, sağlık koşullarının düzeltilmesi, tahliye edilmesi ve tedavisine dışarıda devam edilmesi amacıyla Bakanlığınız herhangi bir girişimde bulunacak mıdır?
- DTP Eş Genel Başkanlığı ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcılığı yapmış olan Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk'un cezaevinde tutulma gerekçesi nedir? Meşru ve demokratik yollarla seçilmiş ve parti yöneticiliği yapmış bir seçilmişin ağır hastalıklarına rağmen tahliye edilmemesinin nedeni nedir?
- Mahpus Aysel Tuğluk’un yereldeki sağlık kurulu raporları tamamlanmış olduğu halde Adli Tıp Kurulunun mahpusun hastalığına dair rapor düzenlememesinin veya süreci geciktirmesinin gerekçesi nedir?
- Hasta tutukluların sağlık koşulları ve tedavi edilmemelerinin olumsuz sonuçlar doğurduğu ve cezaevlerinde sıkça ölümlerin yaşandığı bilindiği halde, Bakanlığınızın bu hususta gerekli sorumluluğu almamasının ve ilgili kurumları denetlememesinin nedeni nedir?
- Aysel Tuğluk’un cezaevinde rahatsızlandığı günden bu yana kendisine gerekli olan tedavinin yapılmadığı bilinmekte midir? Hasta mahpusların cezaevlerinde gerekli tedavilerinin yapılabileceği koşullar olmadığı halde infazlarının ertelenmemesinin gerekçeleri nelerdir?