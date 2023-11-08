Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

Demans hastası olan Aysel Tuğluk hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sağlık nedeniyle bir yıl süreyle ertelenmişti. Bugün gün içinde polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Tuğluk, yeniden serbest bırakıldı.

Tuğluk'a gözaltı kararı hakkında Özgürlükçü İçin Hukukçular Derneği'nin (ÖHD) sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda "Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir. Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk’a karşı yargı tacizi devam ediyor!" ifadelerine yer vermişti.

Tuğluk, çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'ndeki mahkeme tarafından serbest bırakıldı.