Aysel Tuğluk için çağrı yapan Gergerlioğlu'na soruşturma

Sağlık sorunları yaşayan Aysel Tuğluk'un cezavinden çıkması içn çağrı yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 21 Aralık’ta demans tanısı konulan ve Kocaeli Üniversitesi'nin "cezaevinde kalamaz" raporuna rağmen infazı ertelenmeyen eski milletvekili Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması için sosyal medya hesabından çağrı yapmıştı. Gergerlioğlu paylaşımında, "Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi’ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı! Hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Suçlamalar

Söz konusu paylaşımının ardından Gergerlioğlu hakkında "devleti ve organlarını aşağılama", TCK 277’nci maddesi gereğince "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve TCK 215'inci maddesi gereğince "suçu ve suçluyu övme" iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Gergerlioğlu'ndan açıklama

Soruşturma kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Hasta bir mahpus ölmesin" demek suç olmuş! "Aylardır infaz erteleme verilmeyen ve hastalığı ilerleyen hasta mahpus Aysel Tuğluk vekilimiz tabutta tahliye olmasın" demek suç olmuş. Ey Adalet Bakanlığı bizi soruşturmalarla korkutamazsın! Geç onları da 2. Garibe Gezer olmasın."