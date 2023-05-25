Aysel Tuğluk hakkındaki cezanın infazı bir yıl süreyle geri bırakıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk hakkındaki 10 yıl hapis cezasının infazının sağlık nedeniyle bir yıl süreyle geri bırakılmasına karar verdi.



Adli Tıp Kurumu (ATK) 3. İhtisas Kurulu, sağlık durumu incelemesi sonucunda 22 Mayıs'ta, demans hastası olan Tuğluk'un "hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine" yönelik rapor sundu.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda Tuğluk'a "örgüte üyeliği” suçlamasıyla verilen 10 yıl hapis cezasının infazının bir yıl süreyle geri bırakılmasına hükmetti.