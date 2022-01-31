Aysel Tuğluk hakkında yeni karar

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde 2016'da beri tutuklu bulunan ve demans tanısına rağmen tahliye edilmeyen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un 3 hafta Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) gözlem altında tutulacağı belirtildi. Kobani Davası’nda tutuklu yargılanan Tuğluk’un vareste tutulma talebi reddedildi.

HDP eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 108 isim hakkında açılan Kobani Davası’nın 9’uncu duruşması başladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre , Sincan Cezaevi Kampüsü’nde, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşması kimlik tespitiyle başladı. Daha sonra dosyaya eklenen evraklar ve dilekçeler okundu.

Cezaevinde tutulan ve sağlık sorunları olan siyasetçi Aysel Tuğluk’un 3 hafta süreyle Adli Tıp Kurumu tarafından gözlem altında tutulacağı bilgisi paylaşıldı.

Vareste bulunma taleplerine ilişkin iddia makamı, mazeret dilekçesi veren tarafların sağlık mazeretleri dışındaki taleplerinin reddedilmesini istedi.

Tuğluk’un vareste talebine ret

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu siyasetçi Aysel Tuğluk’un henüz savunmasının alınmamış olunması nedeniyle vareste talebinin reddine, ancak sağlık durumuna ilişkin ATK’den randevu alınmış olması ve gözlem altına alınma işlemleri nedeniyle bu duruşma periyodunda mazeretli sayılmasına, HDP eski MYK üyesi Berfin Özgü Köse’nin ise vareste tutulmasına karar verdi.

'İnsani ve vicdani değil'

Karar ardından söz alan Tuğluk’un avukatı Ali Bozan, mahkemenin müvekkili hakkında vareste tutulma talebinin reddine dair karar vermesinin hukuki yanının dışında insani ve vicdani olmadığını belirtti. Bozan, “İstanbul ATK’nin vermiş olduğu bir karar var. Müvekkilimiz bu hafta İstanbul ATK’ye sevk edilecek. Bunlar göz önünde bulundurularak vareste tutulmasını talep ediyoruz” dedi.

Bozan, duruşma periyotlarına ilişkin itirazlarının sürdüğünü belirterek, “Mahkemeler bütün işlemleri ara kararlarıyla yapmak zorunda. İfade verme işlemlerine ilişkin detayları anlamak için adet bulmaca çözmeye çalışıyoruz. Bunu yaşamak zorunda değiliz. Bir anda mahkemenin aklına gelmiş falanca sanıkların ifadelerinin gönderilmesine diye yazı gönderiyor. Bu haliyle dosya yamalı bohça haline döner. Bundan sonraki periyotlarında duruşma tutanaklarında karar altına alınan hususlar dışında herhangi bir işlem yapılmaması talebimiz var, aksine yasaya aykırı olacak” diye konuştu. Talimat yokluğunda müşteki dinlenmesine ilişkin olan itirazları yineleyen Bozan, “En başından beri diyoruz ki talimat yokluğunda müşteki dinlemeyin, dinleyemezsiniz. Mahkemeniz, müştekilere soru sormayla ilgili bir ara karar sundu ve mahkemeniz bize bir süre verdi. Bu kararın gerekçesi itirazlarımızı haklı kılıyor. Mahkeme bize hak verdi. Ancak heyetin sorunu şu ki, bugüne kadar dinlenen müştekilere geri dönemiyor. Talimat yoluyla müşteki dinlenmesinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Yöntem belli ya mahkemede müştekilerin hazır edilecekler ya da SEGBİS yoluyla hazır edilecekler” diye belirtti.