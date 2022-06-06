Aysel Bozkurt'un katil zanlıları tutuklandı

Taksim'de tek başına yaşadığı evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'u öldüren 18 yaşındaki katil zanlısı Mehmet S.'nin olay anında yanında bulunan 17 yaşındaki şüpheli E.K. ve 19 yaşındaki şüpheli Sait K. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkartıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mehmet S. ve Eyüp K. 'nitelikli kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından, K.K. ise 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)