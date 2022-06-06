Aysel Bozkurt cinayetinin planlayıcıları da yakalandı

Taksim'de tek başına yaşadığı evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'u öldüren 18 yaşındaki katil zanlısının yanındaki arkadaşı 2 şüpheli de yakalandı.

Beyoğlu Taksim'de yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı sevgilisiyle birlikte bir kişiyi öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilen Bozkurt, 2.5 yıl önce tahliye oldu. Yaklaşık 13 yıl cezaevinde kalan Aysel Bozkurt, dışarıya çıktıktan sonra bir süre arkadaşında kaldı. Bozkurt yaklaşık 1 yıl önce de Taksim Fırın Sokak'taki daireyi kiralayarak burada kalmaya başladı.

Bir süre burada sorunsuz şekilde yaşayan Aysel Bozkurt’un evine geçtiğimiz hafta Mehmet S. (18) geldi. Burada Mehmet S. ile Bozkurt arasında kavga çıkınca Bozkurt, iddiaya göre Mehmet S.’nin cebindeki yaklaşık 2 bin lirayı ve cep telefonunu aldı.

Mehmet S. olaydan bir hafta sonra arkadaşları E.K. (17) ve Sait K. (19) ile birlikte Aysel Bozkurt’un evine gitti. Zanlılar Bozkurt'u öldürdü.

Dün öğle saatlerinde Bozkurt'a ulaşamayan arkadaşı Beren B., aynı binada yaşadığı Nevzat Ş. ve Atabey Nedim A. ile birlikte evine girdi. Kadını yerde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yatar halde gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı incelemede kadının yanında bir miktarda kan olduğunu gördü.

Bozkurt'un telefonu üstünden çıkınca yakalandı

Olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Bozkurt'un cep telefonunun çalındığını fark etti. Bozkurt'un arkadaşlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, cinayet zanlısının Mehmet S. olabileceğini tespit etti. Çalışmalar devam ettiği esnada dün akşam saatlerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Stadyumu çevresinde yürüyen bir şüphelinin tedirgin hareketler sergilediğini gördü. Şüpheliyi durduran polis ekipleri, yaptığı üst aramasında iki adet cep telefonu olduğunu gördü. Yapılan inceleme sonucunda telefonlardan birinin Aysel Bozkurt'a ait olduğu ortaya çıktı.

Polis diğer iki zanlıyı da yakaladı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet S., cinayeti işlediğini itiraf ederek, E.K. ve Sait K. ile planladığını söyledi. Katil zanlısı Mehmet S.'yi teslim alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, devam eden çalışmalarda diğer iki zanlıyı da yakaladı. Mehmet S.'nin emniyette ifadesinin alındığı ve "kasten öldürme" suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)