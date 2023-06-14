Ayşegül Şimşek'in katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi Ayşegül Şimşek'i (33) bıçaklayarak öldüren Erhan Onur Eldemir (40) hakkında ilk duruşmada mütalaa veren savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

DHA'nın haberine göre Antalya Havalimanı'nda bilet satışı yapan Ayşegül Şimşek, 12 Şubat'ta iş dönüşü servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski eşi Erhan Onur Eldemir ile karşılaştı. İddiaya göre bir süre bağırıp, hakaret eden Eldemir, yanında taşıdığı bıçakla Şimşek'i bıçaklayarak yaraladı. Şimşek, hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Eldemir ise teslim oldu, ardından tutuklandı.

İddianamede Eldemir'in, "canavarca hisle eski eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada; Eldemir, Ayşegül Şimşek ile evliliklerinin 5-6 yıl sürdüğünü, bir çocukları olduğunu, 3 sene önce anlaşmalı boşandıklarını anlattı.

Şimşek'in oğlunu göstermediğini ileri süren Eldemir, bıçağı "bilinçsizce" sapladığını, öldürme amacı olmadığını iddia ettiği savunmasında "Bıçak hamlelerini Ayşegül'ü korkutmak için yapmıştım" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Şimşek'in ablası Zerrin Çelik de tanık olarak dinlendi. Kendisinin Fransa'da yaşadığını belirten Çelik, haftada en az bir gün kız kardeşi ile görüştüğünü anlattı. Çelik, "Ne yapıyorsun diye sorduğumda Ayşegül, bana üç aydan beri işten eve, evden işe geldiğini, başka bir yere çıkamadığını söyledi. Nedenini sordum ve ağlamaya başladı. 'Erhan ile problem yaşadık' dedi. Sanığın annem ve babam Isparta'da iken iş çıkışı geldiğini, üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığını, kendisini zorla içeri sokarak kapıyı kilitlediğini ve bıçak zoruyla tecavüz ettiğini bana anlattı" dedi.

Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Eldemir hakkında 'tasarlayarak boşanmış olduğu eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. Duruşma, Temmuz ayına ertelendi.

'Tecavüzden de yargılanmalı'

Duruşma sonrasında Şimşek ailesi ve avukatları, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Avukat Semih Altın, Ayşegül Şimşek'in eski eşi tarafından defalarca tecavüze uğradığını, mahkemede bu konuda gizli tanıkların dinlenmesi talebinde bulunduklarını, ancak talebin reddedildiğini söyledi. Altın, "Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Mütalaada savcı, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet istedi. Ancak biz tecavüz ettiği için ekstra cezalandırılmasını istiyoruz. Maktulde 16 bıçak darbesi var. Tanıklarımızın dinlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek de torununun her gün ağladığını belirterek, "Torunum 'Annemi getirin' diyor. Bunu hak etmedik. Doğum yaptığından beri onun çocuğuna baktım. 7 senedir bakıyorum. Bundan sonra da bakarım. Böyle yapmaya hakkı yoktu. Öldürülmesi mi lazımdı? Kadınlar ölmesin, çocuklar yetim kalmasın. Ocaklar sönmesin. Benim içim fokur fokur kaynıyor, yanardağ gibi. Her gün ağlamaktan gözlerim kör oldu" dedi.