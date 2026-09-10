Ayşe Tokyaz davasında karar: Eski polis Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, ayrılmak istediği eski polis Cemil Koç tarafından geçen yıl 13 Temmuz’da öldürülmüştü. Tokyaz’ın cesedi bir bavula konularak yol kenarına bırakılmıştı. Cemil Koç ile Oğuz Kal’ın ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı 11 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı.

Ayşe Tokyaz’ın ailesinin de katıldığı duruşmada tüm sanıkların ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kararını açıkladı. ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, katil zanlısı Cemil Koç hakkında “canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Koç ayrıca “şantaj” suçundan 3 yıl hapis ve 5 bin gün adli para cezasına, “cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Sanıklar Oğuz Kal, Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıl hapis cezası ile hükmen tutukluluk hâllerinin devamına karar verildi. İlker Umut Uğurlu hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile hükmen tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.

Cemal Arslan'a beraat

Cemal Arslan ise “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan beraat ederek hükmen tahliye edildi. Tutuksuz sanık Mustafa Enes Aktaşçı da “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan beraat etti, hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı.

“Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 4 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan Necdet Çetinkaya’nın da hükmen tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Zülfü Bektaş, “gizliliğin ihlali” suçlamasıyla 750 gün adli para cezasına çarptırıldı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.