Ayşe Tokyaz cinayeti davası: Sanık avukatları iki gün önce istifa etmiş

Hatay Reyhanlı'dan İstanbul'a üniversite okumak için giden Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, ayrılmak istediği eski polis memuru Cemil Koç tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde katledildi. Cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakıldı.

Tokyaz'ın katil zanlısı 38 yaşındaki eski polis Cemil Koç, "uyuşturucu kullanmak, gasp ve ölüme sebebiyet" gibi suçlardan sabıkalıydı. Polislikten ihraç edilmişti.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

DHA'nın haberine göre, Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada Cemil Koç hakkında, "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Koç ile birlikte Ayşe Tokyaz’ın içinde bulunduğu bavulu olay yerinden çıkararak araca koyduğu belirtilen Oğuz Kal hakkında da "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Diğer sanıklar için de ceza talepleri

Mütalaada sanık Cemal Arslan hakkında "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, İlker Umut Uğurlu hakkında ise aynı suçtan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Bugün görülecek duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Esra Tokyaz: Sanık avukatlarında yine değişiklik oldu, 2 gün önce istifalarını verdiler

Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Biz verilecek kararı bekliyoruz. Umarım da bugün bir karar çıkar. Mahkemede sergiledikleri bütün hareketler de öngörülür, ona göre bir cezai uygulanır. Bugün yine sanık savunmasını yapacak son kez, yani umarım son kez. Çünkü işte Ayşe'nin aslında otopsisini sayacak. Kendi somut delil olarak onları söylüyor çünkü. Yani Ayşe beyin kanaması ve kafa travmasıyla hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Uyluk içlerinde yaralanmalar var. Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz. Yani bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz, çünkü bizim tıbbi tablo ortada. Ama yine bunu dinleyeceğiz. Avukatlarında yine değişiklik oldu, 2 gün önce istifalarını verdiler. Bugün umarım ertelenmez ve bugün bir karar çıkar" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz. Fotoğraf: DHA

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