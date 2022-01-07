Ayrıldığı Semiha Peker'i öldüren Yalçın Kocataş'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

16 Şubat 2021 tarihinde işe gitmek için servis beklerken koruma kararına karşın, ayrıldığı Yalçın Kocataş tarafından öldürülen Semiha Peker'in davası ikinci celsede karara bağlandı.

Kasten ve tasarlayarak öldürme suçundan yargılanan Kocataş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Duruşma sonrasında, davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına konuşan gönüllü avukat Barış Özbay "Semiha Peker gibi öldürülen, katledilen, zarar gören kadınların mücadelesini devam ettireceğiz" derken, Semiha Peker'in ağabeyi ise verilen kararın hukuki açıdan verilebilecek en iyi karar olduğunu ve bu kararın kadın cinayetlerini azaltmasını veya tamamen önlemesini umduğunu belirtti.