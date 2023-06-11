Ayrancı'da Cumhuriyet'in 100. Yıl Seminerleri başladı

Ayrancı Semt Evi, seçimlerden sonra Cumhuriyet'in nasıl tasfiye edilerek bugüne gelindiğini tartışmak üzere aylık bir seminerler dizisi başlattı. Seminerleri tanıtan çağrı metninde, "Eşitlik temelinde yükselen, laik ve bağımsız bir ülke, yeni bir Cumhuriyet için mücadeleyi büyütmeye ihtiyacımız var" denildi. 'Cumhuriyet Devrimi nasıl ortaya çıktı?' başlıklı ilk seminer, Cumhuriyet erken dönemi ve sol tarihi çalışmalarıyla bilinen Aydemir Güler'in katılımıyla cumartesi günü gerçekleşti.

Yoğun ilgi gören seminerde Aydemir Güler, Cumhuriyet Devrimi’nin oluşumuna kaynaklık eden 1919-23 dönemini anlattı. Kurtuluş mücadelesi sırasında saltanatı, gericiliği, bağımlılığı reddeden çizginin güçlendiğini, bunun devrime laik ve bağımsızlıkçı karakterini kazandırdığını vurguladı. Osmanlı'nın son dönemindeki Osmanlıcılık, Türkçülük, mandacılık akımlarının ilkelerinin olmadığını belirten Güler, Cumhuriyet seçeneğinin bu ilkeselliğiyle diğerlerinden ayrıldığını belirtti. Güler, Cumhuriyet Devrimi'nin 1925’ten itibaren ilerici damarının törpülenmeye başladığını, bunun da kuruluştan itibaren ortaya koyduğu sınıfsal tercihlerden kaynaklandığını anlattı.

Haziran ayındaki Cumhuriyet Devrimi seminerinin ardından ileriki aylarda Türkiye tarihinde farklı dönemlerin ve temaların konunun uzmanı tarihçilerin ve yazarların katılımıyla işlenmesi planlanıyor. Her başlıkta Cumhuriyet'in emperyalizm, örgütlü gericilik ve sömürü ilişkileri tarafından nasıl çürütüldüğü irdelenirken işçi sınıfı mücadelesi ve sosyalizmin birikiminin bugünün siyasal mücadele ihtiyaçlarına ışık tutması amaçlanıyor. Seminer programının sonraki başlıklarının şunlar olacağı duyuruldu: