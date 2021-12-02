Aynı maçta 2 kez golcü 2 kez kaleci oldu: Tarihe geçen anlar...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Eyüpspor'u konuk eden Hatayspor, 90+4. dakikada kalecisi Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karşılaşma 1-1 devam ederken Eyüpsporlu Mete Demir'e ceza sahasının dışında faul yapan ve oyun dışında kalan Abdullah'ın yerine ise takım kaptanı Mame Diouf geçti. Golcü futbolcu, Akdeniz ekibinin 5 değişiklik hakkını kullanması nedeniyle duraklama dakikalarında kalede görev yaptı.

Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona ererken uzatmada ek değişiklik hakkını kullanan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Muhammed Mert'in yerine yedek kaleci Yavuz Boyar'ı oyuna aldı.

Mame Diouf bir kez daha kalede

Uzatma dakikalarında oyuna dahil olan Yavuz Boyar da 120+1. dakikada Eyüpspor'un 19 yaşındaki forveti Erencan Yardımcı'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart görünce kaleye bir kez daha Mame Diouf geçti. Seri penaltı atışlarında takımının ilk penaltısı atan Senegalli forvet, ardından eldivenleri giyerek kaleye geçti.

3 penaltıda köşeyi bildi

Tarihi anların yaşandığı maçta gülen taraf Hatayspor oldu. Penaltılar sonrasında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Bordo Beyazlılar, 5. tura yükseldi.