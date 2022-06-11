Aynı aileden üç kişiyi öldüren katil: Uyarmamıza rağmen sokak köpeklerini besliyorlardı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle aynı aileden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı. Zanlının olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve ne olduğunu hatırlayamadığını savunduğu, daha sonra ise, "Uyarmamıza rağmen sokak köpeklerini beslemeye devam ediyorlardı. Köpekler torunlarımıza saldıracaktı" dediği ileri sürüldü.

Perşembe günü katil Ali İhsan K., 'sokak köpeklerini beslediği' gerekçesiyle Yahya Köşek ile önce tartışma sonra kavga çıkardı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı.

Dün yaşanan olayda silahını çeken Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Öte yandan İHA'nın haberine göre gözaltına alınan zanlı olay esnasında "şekerinin yükseldiğini" ve "neler olduğunu hatırlayamadığını" iddia etti. Katilin daha sonra ise, "Köpekler konusunda daha önce de uyardık. Bizim ufak torunlarımız var köpekler ona saldıracaktı. Uyarmamıza rağmen beslemeye devam ettiler. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

Katil zanlısı Ali İhsan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.