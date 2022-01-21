AYM'nin AKP'li üyesi 'hukukçu kimliğim ön planda' dedi, 'senin hukukçu kimliğin çöp' yanıtı geldi

Daha önceden AKP'den milletvekili aday adayı olan Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kendisini savunmak için partili değil hukukçu kimliğinin ön planda olduğunu iddia eden Yaşar'a TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan yanıt geldi.

Okuyan, "AYM’nin yeni üyesi AKP’li Kenan Yaşar, partili birinin AYM üyeliğinde etik sorun yok demiş. Hukukçu kimliği ön plandaymış. Sorun ön plan değil, arka plan. Sorun hem etik hem politik hem de görüntü kirliliği yarattığından, estetik. O siyasi arka planla hukukçu kimliği çöptür" dedi.