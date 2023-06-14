AYM'den karar: Gazeteciler için kıdem tazminatında 5 yıl şartı iptal edildi

AYM altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmayacağını öngören düzenlemeyi iptal etti.

Haber Merkezi

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), beş yıldan az kıdemi bulunan gazetecilere kıdem tazminat ödenmemesi ve bir yıl içinde altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmamasını düzenleyen yasa hükmünü başvuru üzerine 4 Mayıs’ta görüştü.

Düzenleme Anayasa’ya aykırı bulunarak oybirliğiyle iptal edildi.

Ankara 21. İş Mahkemesi, beş yıldan az kıdemi bulunan gazetecilere kıdem tazminat ödenmeyeceği ve bir yıl içinde altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmayacağını öngören düzenlemeleri içeren 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrası ile 7. fıkrasının ikinci cümlesinin iptali istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

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