AYM'den HDP'nin hazine yardımına ilişkin karar

Anayasa Mahkemesi, HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi.

Habertürk'ün haberine göre, Yüksek Mahkeme; Yargıtay Başsavcılığı’nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini reddetti.