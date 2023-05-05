AYM'den Cumartesi Anneleri için ikinci kez hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısına ilişkin bir hak ihlali kararı daha verdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri'nin başvurusunda yüksek mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetti.

AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise 'açıkça dayanaktan yoksun olması' nedeniyle kabul edilemez buldu.

AYM kararıyla ilgili Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AYM, Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta buluşmasının polis zoru ile engellenmesi hakkında bir kez daha ihlal kararı verdi. Galatasaray bizimdir!" denildi.