AYM'den 'Başkanlık Sistemi iptal edilecek' iddalarına yanıt

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, dün köşesinde 'Ankara'da konuşulan senaryo' olarak aktardığı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla değiştirilebileceği yönündeki iddiayla ilgili yeni gelişmeyi yazdı.

Anayasa Mahkemesi'nden yetkililerin kendisini aradığını belirten Altaylı, söylenenleri şöyle paylaştı :

“Fatih Bey, içine Anayasa Mahkemesi’nin de katıldığı bu tip senaryolardan biz de bıktık. Aslında bu hikayeler bizim de kulağımıza geliyor, sağda solda yazanlar da oluyor. Açıkçası yanıt bile vermiyoruz ama siz yazınca ciddiye alıyor ve bu vesile ile bu uydurma hikayelere son vermek istiyoruz.

Mahkememize başkanlık sisteminin tümden iptali ile ilgili bir başvuru bulunmamaktadır. Ne ana muhalefet partisinin, ne de Anayasa Mahkemesi’ne itiraz etme yetkisine sahip herhangi bir kurumun başkanlık sisteminin Anayasaya aykırılığına ilişkin açmış bir olduğu dava mevcuttur. Mevcut olmayan bir şeyi gündeme almamak gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, mevcut olmayan bir şeyi gündeme almamız da söz konusu olamayacaktır.

Olmayan bir başvuruyu görüşmek ve olmayan bir başvurudan Anayasa’ya aykırılık çıkarıp başkanlık sistemini iptal etmek de elbette mümkün değildir. Anayasa Mahkememiz her türlü başvuruyu makul süre içinde ele alıp sonuçlandırma gayreti içindedir. Olmayan bir başvuru üzerinden, mahkememizin karar alacağı ile ilgili senaryolar son derece anlamsızdır.”