AYM'den bakan yardımcıları için 'emekli maaşı' kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), "bakan yardımcısı" kadrolarına atananların emeklilik ve yaşlılık aylıklarını almaya devam edeceklerine yönelik hükmü iptal etti.

Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 134 milletvekili tarafından 2022 yılında yapılan bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan hükümlerin iptali istemli başvuruya ilişkin gerekçeli AYM kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Gerekçeli karara göre, AYM Raportörü, kişilere ödenmesi öngörülen ücret, maaş, yaşlılık aylığı, emeklilik ikramiyesi ve kıdem tazminatı gibi ödemelerin mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirildiğini belirterek, bakan yardımcısı kadrolarına atananların emeklilik veya yaşlılık aylıklarına dönük getirilen düzenlemenin mülkiyet hakkı içermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

HalkTV'deki habere göre AYM, bakan yardımcısı kadrolarına atananların emeklilik ve yaşlılık aylıklarını almaya devam etmelerine yönelik düzenlemenin, yetki yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. İptal hükmü bugün itibarıyla 9 ay sonra yürürlüğe girecek.