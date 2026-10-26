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AYM 'süresiz nafakayı' iptal etmişti: Erdoğan AKP'nin hazırladığı taslağı veto etti

Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafaka" uygulamasını iptal etmesinin ardından AKP'nin 13. Yargı Paketi için hazırladığı yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döndü. Erdoğan'ın, taslağı "yeni mağduriyetler yaratacağı" gerekçesiyle reddederek üzerinde yeniden çalışılması talimatı verdiği öğrenildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 26.10.2026 , 16:11 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 , 16:19

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "süresiz nafaka"ya ilişkin iptal kararı, 30 Eylül 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

AYM'nin gerekçeli kararının ardından AKP de geçtiğimiz günlerde düzenlemeye son şeklini verdi ve 13. Yargı Paketi'nde yer alması planlanan taslak metin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. 

AYM'nin, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "yoksulluk nafakasına" ilişkin "süresiz olarak" ibaresini iptal etmesinin ardından hazırlanan metinde şu düzenlemeler öngörüldü:

"Nafaka ödemeleri eşlerin evli kaldığı sürelere göre ayarlanacak. Buna göre 10 yıla kadar evliliklerde 5 yıl, 10 yılın üstündekilerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenecek. Evlilik süresi 6 ay veya 1 yıl olsa dahi kadına en az 5 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor. Daha uzun süren evliliklerde ise nafaka süresinin, evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı esas alınarak belirlenmesi planlanıyor. Boşanmalarda eşlerin gelir durumu dikkate alınacak ve bu doğrultuda hâkime takdir yetkisi verilecek." 

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Erdoğan'ın, düzenlemenin bu şekliyle gündeme getirilmesine karşı çıktığı öğrebildi.

Erdoğan'ın, "düzenlemenin bir kesimi memnun ederken başka bir kesimin mağduriyetine yol açacağı" gerekçesiyle hazırlanan metin üzerinde yeniden çalışılması talimatı verdiği belirtildi.

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