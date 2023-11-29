AYM Orhan Aydın'ın Reza Zarrab paylaşımlarına 'ifade özgürlüğü' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın'a, Reza Zarrab hakkında yaptığı Twitter paylaşımı sebebiyle verilen manevi tazminat kararına "ifade özgürlüğünün ihlali" dedi.

Mahkeme kararını iptal eden AYM, Aydın'a 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Orhan Aydın, 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçundan ABD'de tutuklanan Reza Zarrab hakında "Yemlediğiniz Reza Zarrab'ın İran'daki partneri Babek Zencani idama mahkum ediliyor, siz halen bu rezilin koynundan çıkmıyorsunuz" paylaşımı yapmıştı.

Orhan ayrıca Zarrab hakkında yaptığı bir başka paylaşımında, "Reza Zarrab Türkiye'deki tüm mal varlıklarını satışa çıkarmış. Alan da şerefsizdir, hırsızdır, talancıdır aracı olan da" ifadelerini kullanmıştı.

Tweetler üzerine Zarrab, Orhan Aydın hakkında "kişilik haklarına saldırdığı" iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme Orhan Aydın'ın kullandığı 'rezil' ifadesinden ötürü 3 bin TL manevi tazminat kararı vermişti.

AYM, "mahkemenin ifade özgürlüğü ile davacının (Reza Zarrab) şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil bir denge kurduğundan bahsedilemeyeceği değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandığı kararında Orhan Aydın'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.