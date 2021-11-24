AYM 'Okulu menzilciler mi yönetiyor?' haberini paylaşan öğrenciyi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) "Yıldız Teknik Üniversitesi'ni 'Menzilciler' mi yönetiyor?" başlıklı haberi paylaştığı için disiplin cezası alan öğrencinin başvurusunu kabul etti, eğitim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencisi olan Ahmet Batur, dönemin YTÜ Rektörü Bahri Şahin'in Menzil tarikatıyla bağlantılı Semerkand TV'de programa katılması üzerine soL'da çıkan "Yıldız Teknik Üniversitesi'ni ‘Menzilciler’ mi yönetiyor?" başlıklı haberi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Üniversite yönetimi Batur'a bu paylaşımıyla kurum personelinin "şeref ve haysiyetini zedelediği" gerekçesiyle bir hafta uzaklaştırma disiplin cezası verdi.

Mahkeme tazminat ödenmesine karar verdi

Anayasa Mahkemesi bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararında Batur'un "eğitim hakkının ihlal edildiğine" ve Batur'a 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karardaki dikkat çekici tespitte kişisel sosyal medya hesaplarının öğrencilerin üniversite dışındaki özel alanları olduğu vurgulandı.

Öğrencilerin okul dışındaki ifade ve eylemlerine disiplin amacıyla müdahale imkanının oldukça dar olduğunu ifade eden mahkeme "Özgür düşüncenin ve eleştirel aklın beşiği olarak görülen üniversitelerde farklı düşüncelere sahip öğrencilere daha fazla hoşgörü gösterilmesi gerekmektedir" dedi.

Öğrencinin haberi yorumsuz olarak paylaştığına işaret edilen kararda, "İçeriği doğru ya da yanlış olsun salt bir gazete haberinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılması otomatik olarak başvurucunun yaptırımına maruz kalması sonucunu doğurmamalıdır" denildi.

Kararda ayrıca haberin yayınlanmasından sorumlu olmayan kişilerin haberi paylaşmaları nedeniyle sorumlulukları açıklanmadan cezalandırılmalarının kamuyu ilgilendiren konularda serbest ve açık tartışmaların önlenmesi sonucunu doğuracağı da vurgulandı.

'Karar emsal niteliğinde'

Batur'un avukatı Özge Demir de kararın emsal niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Demir soL'a yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Söz konusu Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği'nde üniversitelerde öğrencilerin 'izinsiz olarak bildiri dağıtması afiş ve pankart asması suç olarak sayılıyor. Yönetmeliğin bunun gibi birçok maddesi, ifade özgürlüğüyle çelişiyor. AYM kararında ise okul dışındaki ifade ve eylemlere ancak bu ifade ve eylemlerin kurum düzenini ciddi şekilde etkilemesi halinde yaptırım uygulanabileceği, öğrencinin sosyal medya hesapları öğrencilerin üniversite dışındaki özel alanları olduğu ve öğrencilerin okul dışındaki ifade ve eylemlerine disiplin amacıyla müdahale imkanı ise oldukça dar olduğu belirtiliyor. Üniversitelerin eleştirel düşüncelerin beşiği olduğu ve öğrencilerin ifade özgürlüğüne müdahale edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu yönüyle oldukça önemli ve emsal bir karar."

'Arkadaşlarımı daha cesaretli mücadele etmeye çağrıyorum'

AYM’nin eğitim hakkının ihlal edildiğine karar verdiği Ahmet Batur, "O dönem savunmamı yaparken eğitim hakkını savunmuştum. Ardından süreci TKP'li avukatlarla yargıya taşıdık. AYM'nin kararını öğrenince çok sevindim. Özellikle öğrenci arkadaşlarıma daha cesaretli mücadele etme çağrısı yapıyorum" diye konuştu.