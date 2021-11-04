AYM, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın hak ihlali başvurularını reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edilmek için eylem yapan, gözaltına alınıp tutuklu yargılanırken açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “adil yargılanma hakkı” ile “kötü muamele yasağının” ihlal edildiği yönündeki başvurularını reddetti.

OHAL KHK’sı ile kamudaki görevlerinden ihraç edilen Semih Özakça ve Nuriye Gülmen, oturma eylemi yapmış, görevlerine iade edilmelerini talep etmişti. Gülmen ve Özakça, Ankara Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi yapmış, Mart 2017’de ise açlık grevine başlamıştı. Açlık grevine başlamaları ile birlikte haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Hak ihlaliyle başvuru yapılmıştı

Haklarında hazırlanan iddianamede, Özakça ve Gülmen “silahlı terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmakla” suçlanmıştı.

Özakça ve Gülmen, 22 Haziran 2017 tarihinde, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Gülmen ve Özakça, “devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına rağmen, başka bir soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınmaları ve haklarında tutuklama kararı verilmesi” nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğini söylemişti.

Gülmen ve Özakça ayrıca, “hayati tehlike riski içeren bir sağlık sorunu bulunduğu halde ceza infaz kurumunda tutulmaları” nedeniyle “kötü muamele yasağının” ihlal edildiğini belirtmişti. Başvuruda, “savunma hakkının kısıtlanması ve masumiyet karinesinin gözetilmemesi” nedeniyle “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin” belirlenmesi talep edilmişti. (ANKA)