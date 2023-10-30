AYM kararını uygulamayan mahkeme Can Atalay dosyasını Yargıtay'a gönderdi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkındaki "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği kararının ardından tahliye kararı vermedi, dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

Mahkeme, AYM tarafından verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararının, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığını, Yargıtay ilgili Ceza Dairesi'nce verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu öne sürerek, bu nedenle dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne ulaştırılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

AYM 'infazın durdurulması zorunlu' demişti

AYM, Gezi Direnişi davasında hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

Karar, 27 Ekim’de Resmî Gazete'de yayınlanmıştı. Gerekçeli kararda, “Anayasa Mahkemesi’nce başvurucu hakkında tespit edilen hak ihlallerinin sonlandırılmasına ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak; yeniden yargılamanın başlaması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yargılamada durma kararı verilmesi işlerinin yerine getirilmesi zorunludur” değerlendirmesi yapılmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı Yargıtay’a gönderdiği öğrenildi. Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazdı.

ANKA'nın aktardığına göre yazının 13 Ekim tarihli olması ve mahkeme heyeti değil sadece başkan tarafından imzalanmış olması dikkat çekti. Yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararı Mahkememizin kararına ilişkin olmayıp, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğu, dosyanın ilgili Daire önünde bulunduğu sırada başvurucunun milletvekili seçildiği ve bireysel başvuruya konu ihlalin bu Dairenin kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığı, bu sebeple oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından dosya Cumhuriyet Başsavcılığınıza gönderilmiştir."

TİP'in resmi sosyal medya hesabından; “Türkiye’nin en yüksek yargı kurumunun verdiği karar Hatay Milletvekilimiz Can Atalay söz konusu olunca bir alt mahkeme tarafından hiçe sayılıyor! AYM kararı uygulansın! Can Atalay derhal serbest bırakılsın!” açıklaması yapıldı.

Atalay'ın AYM'nin hak ihlali kararına karşın günlerdir tahliye edilmemesine tepki olarak adliyede nöbet başlatılmıştı.