AYM kararı yok sayılıyor: Cumartesi Anneleri'ne yine gözaltı

Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, AYM'nin hak ihlali kararlarına rağmen 965. haftada da kelepçeyle gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü hafta buluşmasına düzenlenen polis müdahalesinde 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, 700. haftadaki polis müdahalesini AYM'ye taşımıştı. AYM 'kötü muamele' iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Cumartesi Anneleri nisan ayının ilk haftasından beri cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, polis ablukasıyla gözaltına alınıyor.