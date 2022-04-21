AYM CHP'nin seçim kanunu itirazını 'görüşmeyi' kabul etti

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin seçim kanununa itirazını kabul etti, iptal istemi esastan görüşülecek.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin yüksek yargıya taşıdığı seçim kanunun bazı maddelerinin iptali isteminin ilk incelemesini tamamladı.

Başvuruda eksiklik görmeyen mahkeme iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi. 

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CHP Seçim Kanunu'nun 3 maddesinin iptali için başvuruda bulunacak