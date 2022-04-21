Anayasa Mahkemesi, CHP’nin yüksek yargıya taşıdığı seçim kanunun bazı maddelerinin iptali isteminin ilk incelemesini tamamladı.
Başvuruda eksiklik görmeyen mahkeme iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi.
yavuz karamahmutoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AYM CHP'nin seçim kanunu itirazını 'görüşmeyi' kabul etti
Anayasa Mahkemesi, CHP’nin seçim kanununa itirazını kabul etti, iptal istemi esastan görüşülecek.
Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi, CHP’nin yüksek yargıya taşıdığı seçim kanunun bazı maddelerinin iptali isteminin ilk incelemesini tamamladı.
Başvuruda eksiklik görmeyen mahkeme iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi.