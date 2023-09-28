AYM Can Atalay'ın başvurusunu 5 Ekim'de inceleyecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Direnişi davasında tutuklanan ve TİP'ten Hatay milletvekili seçilmesinin ardından tahliye edilmeyen Can Atalay'ın bireysel başvuru sürecine ilişkin takvimi açıkladı.

AYM 5 Ekim tarihinde yapacağı toplantıda Atalay'ın başvurusunu ele alacağını duyururken, başvurunun içeriğine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Başvuru; milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir."