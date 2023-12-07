AYM Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali başvurusunu 13 Aralık'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin verdiği hak ihlali kararının yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta görüşme kararı aldı.

AYM kararına rağmen İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin karara uymaması ve Yargıtay'ın hükmüyle tahliyesi engellenen Can Atalay için avukatlar, AYM'ye ikinci kez başvuru yapmışlardı.

Başvuruda dokunulmazlık hakkının AYM kararı uygulanmayarak ikinci kez ihlal edildiğine vurgu yapılarak Atalay'ın tahliyesi talep edilmişti.

Ne olmuştu?

AYM, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim 2023'te değerlendirmişti.

AYM, Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar verdi.

AYM, ihlal kararını 25 Ekim’de İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Tahliye kararı vermeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Ekim’de dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 1 Kasım’da mahkemeye bir yazı göndererek kendilerine gönderilen yazının bir "müzekkere" olduğunu söyleyip dosyanın gönderilmesiyle ilgili bir karar verilmesini istedi.

Bunun üzerine İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın Yargıtaya gönderilmesi kararı aldı, 2 Kasım'da mahkeme dosyasıyla ilgili 28 adet kelepçeli çuvalı Yargıtay’a yolladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım'da AYM'nin kararına "uymama" ve Can Atalay'ın serbest bırakılması yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması yönünde karar aldı.