AYM bireysel başvuru tazminatı beşe katlandı

Gazeteci Çiğdem Toker, AYM'ye yapılan bireysel başvurular nedeniyle ödenen tazminat miktarının geçen yıla göre 5 kat arttığını yazdı.

Konuyu T24'teki köşesine taşıyan Toker, 2022 yılının tamamında yaklaşık 280 milyon TL olan bireysel başvuru tazminatı tutarının 2023'ün ilk 11 ayında 1,3 milyar TL'ye dayandığını belirtti.

Toker şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı aylık bütçe gerçekleşmelerinde "bireysel başvuru tazminatı" kararları sonrasında devletin ödediği tutarlar da yer alıyor. Kasım ayı gerçekleşmeleri geçen hafta açıklandı. Aylık giderler tablosuna göre, bireysel başvuru tazminat ödemelerinde Ocak-Kasım döneminde yani 11 ayın toplam faturası, 1 milyar 316 milyon TL'yi geçiyor.

Sadece eylül ayınca 199 milyon 644 bin TL ödendiğini dikkate alacak olursak, devletin hak ihlaline uğrattığı vatandaşlara dair sorumluluğunu ve manzarasını daha iyi anlayabiliyoruz.

Bu yıl 11 ayda 1,3 milyar TL olan bireysel başvuru tazminatı tutarı, 2022 yılının tamamında yaklaşık 280 milyon TL civarındaydı. Bir yıl içinde neredeyse 5 kat bir tazminat artışından bahsediyoruz."