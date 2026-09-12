AYM Başkanı Özkaya: Tayfun Kahraman kararında iki yönden ihlal tespit edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunda hem "adil yargılanma hakkının" hem de "bireysel başvuru hakkının" ihlal edildiğine karar verildiğini hatırlatarak, kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

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'Tayfun Kahraman kararının gerekçesi yayımlanma sürecinde'

ANKA'da yer alan habere göre, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci başvurusuna ilişkin olarak AYM'nin hem "adil yargılanma hakkının" hem de "bireysel başvuru" hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini hatırlattı. Kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu belirten Özkaya, AYM'nin görevinin kişinin suçlu olup olmadığını belirlemek değil, yargılamada usule ilişkin güvencelerin sağlanıp sağlanmadığını denetlemek olduğunu belirtti.

Özkaya, AYM'nin Kahraman ile ilgli ilk kararının da bu kapsamda olduğuna dikkati çekti.

‘AYM, kanuna uygunluk değil, anayasal denetim yapıyor’

Bireysel başvurunun niteliği ve yüksek yargı organlarının yetkilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özkaya, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay, Danıştay ve diğer yargı kurumları arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade etti. AYM'nin bireysel başvurularda bir "kanun yolu mahkemesi gibi hareket etmediğini" söyleyen Özkaya, AYM’nin kanuna uygunluk değil, anayasal denetim yaptığını belirtti.

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