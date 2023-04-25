AYM Başkanı Erdoğan'ın karşısında konuştu: Adaletin olmadığı yerde...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıl dönümünde bir araya geldi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu geçen yıl olduğu gibi yine tokalaşmadı. Törende konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ise Yüksek Mahkemeye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Arslan konuşmasında "laiklik" vurgusu da yaptı.

Namık Kemal ile mesaj verdi

Arslan, konuşmasında şair Namık Kemal'in yargılanmasını hatırlattı. Arslan, şairin "Adaletin olmadığı yerde devletin payesi veya gücü arşa çıksa bile bir gün yerle bir olur" dizeleriyle mesaj verdi.

Arslan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle: