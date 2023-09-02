Aylardır maaşlarını alamayan Breeze Hotel çalışanları işten çıkarıldı: Direnişe geçtiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde Görev Holding’in işlettiği Mediterranean Breeze isimli otelde çalışanlar işten çıkarıldı. Otel işletmesinin başka bir şirkete devredilmesi sebebiyle 9 Ağustos’ta lojmanlarından çıkarılan işçiler aylardır maaşlarını alamıyor.

150 işçinin mağdur olduğu işletmede uzun süredir maaşlarını alamayan işçiler direniş çadırı kurarak haklarını istedi. Güvencesiz şartlarda çalıştırıldıklarını söyleyen işçiler, sigorta gün ve primlerinin de eksik yatırıldığını aktardı.

Alanya Belediyesi'nin mühürlü olduğunu açıkladığı otelin aktif hizmet vermesi dikkat çekti.

Otel işçileri haklarını alıncaya kadar eylemlerini devam edeceklerini söyledi. Otel yönetiminden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşçiler seslerini duyurmak için yarın 18.00'de otel önünde bir kez daha basın açıklamasında bulunacak.