Aylardır kayıp olan Sally hakkında yeni gelişme

Eskişehir’de arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek 2 Eylül 2021 Perşembe günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u arama çalışmaları sürerken tutuklu Amjed Mohsin Mohammed'in evinde kan izlerine rastlandı.

İHA'nın haberine göre 128 güne rağmen yaşadığına dair hiçbir haber alınamayan 20 yaşındaki genç kadının en son Amjed Mohsin Mohammed’in evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi. 2 kez ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Amjed Mohsin Mohammed, 22 Eylül 2021’de yasa dışı yollarla Bulgaristan’a kaçmak üzereyken yakalandı. İstanbul’dan Kırklareli’ne geçen ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen Amjed Mohsin Mohammed, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balta, bıçak, çorap ve çantada kan izleri bulundu

Cezaevine gönderilen Amjed Mohsin Mohammed’in şüphelinin evinin yakınlarında bulunan bir hırdavatçıdan ilk önce balta aldığı ve kullanamadığını söyleyerek testereyle değiştirdiği, ayrıca naylon ve poşet benzeri ürünler alarak evine döndüğü öğrenildi.

Şüphelinin iade ettiği balta ile evinde bulunan testere, bıçak, çorap ve çantada kan izlerine rastlandı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nde incelenen malzemelerde kan izlerinin Sally Ali Challab Al-Abbood’a ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin şehir çöplüğünde yaptığı arama çalışmalarıysa henüz sonuç vermedi.

Öte yandan gelişmelerin ardından arkadaşları ve yakınları Sally’i anmak için toplandı. Daha önce Saddam Hüseyin’in ordusunda subay olarak görev yapan Sally’nin babası Ali Challab Al-Abbood "Kızıma mezar yaptırmak, dua etmek istiyoruz" dedi. Sally’nin 19 yaşındaki kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood ise “Gücümüz tükendi. Sally’i bulmak istiyoruz. İnsanın öldükten sonra bir mezarı olması hakkıdır. Neden kardeşimin bir mezarı olmasın? Bu onun hakkı” ifadesini kullandı.