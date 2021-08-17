Aylar sonra ilk vaka görüldü: Yeni Zelanda ulusal karantinaya gidiyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden, uzun süre sonra görülen ilk vakanın ardından 7 gün sürecek ulusal karantinanın bu akşam başlayacağını duyurdu.

Auckland’da Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Vakanın tespit edilmesinin ardından Başbakan Jacinda Ardern bir açıklama yaptı. Ardern, bu vakanın Delta varyantı olduğunu tahmin ettiklerini ama henüz bu bilginin doğrulanmadığını açıklayarak Auckland’da 7 günlük sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama kararı alındığını duyurdu.

En son vakanın Şubat ayında tespit edildiği ülkenin başbakanı olan Ardern ülkenin diğer bölgelerinde ise sokağa çıkma yasağının 3 gün süreceğini aktardı.