Aykut Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı

Halk TV'nin basılı gazetesinin başına geleceği duyurulan Aykut Küçükkaya, yayınladığı mesajla Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.

Küçükkaya bugünkü paylaşımında, "Kapısından 4 ay önce girdiğim kurumla ilgili fazla söze gerek yok. Hep güleryüz gösteren, gelecek vadeden genç kadrosuna; Cafer Mahiroglu'na gazetecilik hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Çıkması planlanan gazetenin prova sayfasını da paylaşan Küçükkaya, "Bu kısa dostluklara küçük bir hatıra olsun" yazdı.

Haziran ayında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, çıkaracakları basılı gazetenin genel yayın yönetmeninin eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Küçükkaya olacağını açıklamıştı.